ملامح تشكيل ديربي الهلال والنصر في نصف نهائي الآسيوية

كشفت مصادر عن ملامح تشكيل فريقي الهلال والنصر، خلال مواجهتهما المرتقبة اليوم (الثلاثاء) في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل الهلال وفقًا لبرنامج “شوت” على النحو التالي:
“عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ، علي البليهي، ياسر الشهراني، كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز”. وفق “أخبار 24”.
وأضافت المصادر أن تشكيل النصر الأساسي لمباراة الهلال سيكون كالتالي: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، جلال الدين ماشاريبوف، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، عبدالله الخيبري، عبدالرزاق حمدالله، أندرسون تاليسكا”.