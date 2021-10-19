نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > ملامح تشكيل ديربي الهلال والنصر في نصف نهائي الآسيوية
19/10/2021   9:30 ص

ملامح تشكيل ديربي الهلال والنصر في نصف نهائي الآسيوية

+ = -
677

كشفت مصادر عن ملامح تشكيل فريقي الهلال والنصر، خلال مواجهتهما المرتقبة اليوم (الثلاثاء) في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال وفقًا لبرنامج “شوت” على النحو التالي:
“عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ، علي البليهي، ياسر الشهراني، كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز”. وفق “أخبار 24”.

وأضافت المصادر أن تشكيل النصر الأساسي لمباراة الهلال سيكون كالتالي: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، جلال الدين ماشاريبوف، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، عبدالله الخيبري، عبدالرزاق حمدالله، أندرسون تاليسكا”.

ملامح تشكيل ديربي الهلال والنصر في نصف نهائي الآسيوية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885180348.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.