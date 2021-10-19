إقالة جديدة وتعثر المتصدر وفك عقد السومة.. أبرز ملامح الجولة الثامنة بالدوري

انتهت منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الأحد، بإقامة 3 مباريات، حيث فاز الفتح على نظيره التعاون بثلاثية، وحسم التعادل مباراتي الحزم والفيصلي، والاتحاد أمام ضمك.
وحافظ الاتحاد على تصدره لجدول المسابقة برصيد 17 نقطة، متفوقا على أقرب ملاحقيه ضمك بنقطتين، ويأتي الفيحاء في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
وشهدت الجولة الثامنة العديد من الأحداث والأرقام التي تحققت ويرصدها “سبورت 24” كالتالي:
الاتحاد يفشل في فك العقدة
فشل فريق الاتحاد، للسنة الثالثة على التوالي، في فك عقدة ملعب المحالة، حيث تعادل مع ضمك (1-1). وتعد هذه المباراة الثالثة للاتحاد، على مستوى دوري المحترفين، التي يعجز فيها عن تحقيق انتصار على هذا الملعب، حيث خسر (2-1) قبل أن يتعادل (1-1) في مناسبتين.
ولم يستطع الاتحاد كسر تفوق ضمك عليه، في المواجهات المباشرة بدوري المحترفين، حيث فاز مرة واحدة وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما.
– الأهلي يسجل الانتصار الأول
حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره الاتفاق، بنتيجة (4-0)، مساء السبت الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وسجل رباعية الفريق كل من السوري عمر السومة من ضربة جزاء والكرواتي فيليب برادريتش “هدفين” وعبد الرحمن غريب.
وبتلك النتيجة، سجل الأهلي أول فوز له خلال مشواره بالدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 8 نقاط ليقفز للمركز الـ11 في جدول الترتيب.
– التعاون يواصل النزيف
سجل فريق التعاون رقمًا كارثيًا بعد مرور 8 جولات من عمر مسابقة الدوري، بعدما خسر الفريق أمام الفتح بنتيجة 0-3. وظل التعاون بدون تحقيق أي انتصار رغم خوض 8 مباريات حتى الآن، حيث تعادل في 3 وخسر 5 مباريات.
– هداف جديد ينضم للقائمة
سجل مهاجم ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا هدفا في شباك الاتحاد، ليمنح فريقه نقطة التعادل، في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الثامنة بدوري المحترفين.
وانضم زيلايا إلى قائمة هدافي مسابقة دوري المحترفين والتي تضم كلاً من مهاجم الفيحاء رامون لوبيز، ومهاجم الشباب أوديون إيجالو، ومهاجم التعاون ليندر تاوامبا برصيد ستة أهداف.
– إقالة جديدة
شهدت الجولة الثامنة إقالة جديدة في الدوري، حيث قررت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، إقالة المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش، بعد نهاية مباراة الفريق أمام الشباب والتي خسرها بنتيجة (0-3)، على ملعبه في حفر الباطن. وفق “أخبار 24”.
وجاء القرار بسبب سوء نتائج الفريق الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، برصيد 6 نقاط.
ولم ينتصر الباطن تحت قيادة نيناد إلا بمباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات، فيما خسر 4 مواجهات من 8 جولات منذ بداية مسابقة الدوري.
– السومة يفك عقدته
فاز الأهلي على نظيره الاتفاق برباعية نظيفة، السبت الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الثامنة. وقص مهاجم الأهلي، شريط أهدافه هذا الموسم بشكل متأخر وهي البداية الأسوأ للمهاجم السوري التاريخي لدوري المحترفين.