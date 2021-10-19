منها القهوة.. أطعمة ومشروبات ينصح بالابتعاد عنها عند الإصابة بنزلات البرد

يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في تخفيف أعراض الأمراض والتعافي منها، ومع اقتراب موسم الزكام ونزلات البرد هناك أطعمة ومشروبات ينصح بالابتعاد عنها.
وتتعدد الأعراض التي تسببها نزلات البرد مثل سيلان الأنف أو السعال أو التهاب الحلق أو مشاكل في الجهاز الهضمي، والتي تتزامن مع فصل الخريف واقتراب الشتاء.
ويهمل الكثير من الأشخاص نظامهم الغذائي الذي يلعب دوراً كبيراً في تخفيف أعراض المرض أو زيادتها، وبحسب موقع “فيتال” الألماني المختص بالشؤون الصحية، وفقا لـ”dw”، هناك أطعمة ومشروبات يجب عليك تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد.
الوجبات السريعة
الوجبات السريعة غير صحية في الغالب لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، ما يجعل الجسم يستغرق وقتاً أطول في هضمها، وقد تؤدي تلك إلى تفاقم بعض الأعراض مثل الإسهال أو الغثيان، والحرص على تناول وجبات منزلية تحتوي على خضراوات تمد الجسم بالفيتامينات الضرورية التي تساعده على الشفاء بشكل أسرع.
الحلويات
ينصح بإزالة الحلويات من قائمة الطعام عندما تكون مصاباً بنزلة برد، لأن السكر يسهل إصابة الجسم بالتهابات ويضعف أداء جهاز المناعة. وفق “أخبار 24”.
القهوة
ينبغي على المصاب بنزلة البرد، الامتناع عن تناول القهوة، خصوصاً إذا كان يعاني اضطرابات في الجهاز الهضمي، كون الكافيين له تأثير منشط على الأمعاء ما قد يؤدي إلى تهيجها، خاصة عند الإصابة بالإسهال. كما أن للقهوة تأثيراً مدراً للبول، وبالتالي تسرع من فقدان الجسم للسوائل التي يحتاجها عند الإصابة بنزلات البرد.
منتجات الألبان
في حال ترافقت نزلة البرد مع اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، فيجب الابتعاد عن منتجات الألبان خاصة التي تحتوي نسبة عالية من الدهون، كما أن اللاكتوز الموجود في الحليب ومنتجات الألبان قد يهضم بشكل سيئ، ما قد يفاقم من أعراض الإسهال.