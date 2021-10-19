متحدث “الصحة”: تحسن الوضع الوبائي ساهم في تخفيف الاحترازات.. وأعمال الرصد والمراقبة مستمرة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن تحسن الوضع الوبائي وانخفاض الإصابات بفيروس “كورونا”، أسهم في تخفيف الإجراءات الاحترازية، داعيا إلى الحفاظ على ما تحقق من منجزات.
وأعرب العبدالعالي عن إشادته بالدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابياً في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة.
وأشار إلى أن هذا التفاعل ساعد في تجاوز مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها وكان له الأثر الملموس في انخفاض الحالات الحرجة والإصابات، وارتفاع حالات التعافي. وفق “أخبار 24”.
وشدد على استمرار الوزارة في القيام بأعمال الرصد والمراقبة لمستجدات فيروس كورونا، مؤكدا على جاهزية وزارة الصحة للتعامل مع أي تطور للجائحة.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار في التقيد بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، كونها تُعد أماكن بيئة صالحة لانتقال الفيروسات، مع أهمية تطهير الأيدي، وتجنب ملامسة الأسطح الملوثة، وضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات.