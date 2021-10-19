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أخبار محلية > بالفيديو.. قائد مركبة يتعمد صدم أخرى عدة مرات بأحد الطرق
19/10/2021   1:01 م

بالفيديو.. قائد مركبة يتعمد صدم أخرى عدة مرات بأحد الطرق

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أقدم قائد مركبة من نوع “هيلوكس” على صدم مركبة أخرى “سيدان” بشكل متعمد وذلك بالرجوع للخلف وصدمها بقوة عدة مرات.

ونشر حساب “داش كام السعودية”، مقطع فيديو يوثق الحادِث من خلال كاميرا مثبتة بسيارة أخرى كانت قريبة من الموقع.

وأظهر الفيديو قائد الـ”الهيلوكس” وهو يتقدم للأمام ثم يرجع لصدم المركبة المتوقفة خلفه بشكل متكرر، ما أسفر عن تحطم واجهتها وتضررها بشكل كبير. وفق “أخبار 24”.

وعبر متداولو المقطع عن صدمتهم بما شاهدوه، مطالبين بسرعة ضبط المعتدي وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

بالفيديو.. قائد مركبة يتعمد صدم أخرى عدة مرات بأحد الطرق

أخبار محلية
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