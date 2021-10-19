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أخبار محلية > وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من تنظيم “السرورية” الإرهابي
19/10/2021   3:51 م

وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من تنظيم “السرورية” الإرهابي

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من تنظيم (السرورية) الإرهابي.

وأوضح أن هذا التنظيم ينتهج السريّة للوصول إلى أهدافه، وعلى رأسها تحريض الناس على الخروج على ولاة الأمور، وتفريق جماعة المسلمين، وبث الفرقة بينهم، ونشر الحروب في بلدانهم.

ودعا الوزير إلى أن تتضمن الخطبة التذكير بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الجماعات والتنظيمات ومنها تنظيم السروريّة الإرهابي، وبيان أهداف هذا التنظيم وما يسعى إليه من إفساد في بلاد المسلمين، وكذلك الحديث عن خطر هذا التنظيم، وأنّه وجه من وجوه جماعة الإخوان الإرهابية. وفق “أخبار 24”.

وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من تنظيم “السرورية” الإرهابي

أخبار محلية
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