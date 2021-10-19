الشؤون الإسلامية”: استمرار تطبيق التباعد بين المصلين والعمل بتوصيات “وقاية”

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الثلاثاء، استمرار تطبيق التباعد بين المصلين والعمل بالإجراءات الاحترازية، وذلك وفقًا لتوصيات هيئة الصحة العامة “وقاية”.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى أن المساجد يرتادها كافة الأعمار ومختلف الحالات الصحية، كما أنه لا توجد بها نقاط للتحقق من الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا”، الأمر الذي يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله.
وذكرت أنها تتابع باستمرار مع الجهات المعنية كل ما يرد من تعليمات بشأن الإجراءات الاحترازية، وتعمل على تنفيذها حرصًا على سلامة مرتادي المساجد، مهيبة بالجميع أخذ المعلومات من المصادر الرسمية والحذر من الشائعات. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى بيان وزارة الداخلية، بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية جائحة كورونا، والذي أكد استمرار العمل بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية عبر “توكلنا” فيها.