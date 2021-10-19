​ إلغاء البصمة في عقد النكاح الإلكتروني.. وهذه هي الآلية الجديدة

كشف مصدر عن أن وزارة العدل ستلغي نظام البصمة في العقد الإلكتروني للزواج، ابتداء من (الأحد) القادم، وستعمل وفق آلية جديدة، بهدف تطوير الخدمة وتقديمها للمستفيدين بشكل أفضل.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″ أن النظام الجديد لعقود النكاح يتمثل بدخول الزوج على الرابط الإلكتروني، وتعبئة البيانات المطلوبة كافة مع ملاحظة أن يكون الجميع مسجلا في أبشر، وتقديم الطلب من خلال المنصة.
وأضاف أن الزوج يتلقى رسالة بعد تقديم الطلب على الجوال لإنشاء رقم سرّي، وبعد مرور 48 ساعة كحد أقصى سيتلقى رسالة أخرى من الإسناد المركزي بالوزارة بالموافقة، وبالتالي تصل روابط الخدمة لجميع الأطراف للتصديق والتأكد من صحة البيانات، وفي حال وجود نقص سيتم طلب تعديل البيانات الناقصة ورفعها مجددا.
وأبان أنه في حال الاعتماد والمصادقة من جميع الأطراف، يتم التنسيق مع مأذون شرعي وتسليمه رقم الطلب لحضور مجلس عقد القران، والموافقة على البيانات المُدخلة من قبل الزوج، والتأكد من صحتها، ثم تكون المصادقة على العقد من قبل المأذون الشرعي.
وأشار إلى أن الآلية السابقة كان يتم فيها إدخال بيانات الأطراف أثناء إجراء عقد القران وبحضور المدعوين، وأحيانا يتم اكتشاف أن البيانات غير مكتملة، الأمر الذي يسبب حرجا للعريسين، لكن الآلية الجديدة تضمن اكتمال البيانات والموافقة عليها مسبقا قبل جلسة عقد القران، لافتا إلى أن دور المأذون يتلخص في المصادقة على العقد.