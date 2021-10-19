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أخبار محلية > “الزكاة” تصدر بيانًا بشأن حسابات تدعي إمكانية تصفير الضريبة على المكلف
19/10/2021   7:31 م

“الزكاة” تصدر بيانًا بشأن حسابات تدعي إمكانية تصفير الضريبة على المكلف

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن انتشار حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تدعي إمكانية تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها، وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير شرعية، عبر الدخول بالبيانات الخاصة بالمكلف على البوابة الإلكترونية للهيئة.

وشددت على ضرورة عدم إعطاء أي بيانات خاصة بالمكلف، وبالأخص بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة، لأي من هذه الحسابات أو التعامل معها بأي شكل، مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذه الحسابات.

وأكدت الهيئة حرصها على التوعية بحقوق المكلفين الخاضعين للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية في المملكة، وضرورة عدم الانسياق خلف هذه الأكاذيب والطرق غير المشروعة، مشيرة إلى أن ذلك يعرض المكلف للعقوبات والمخالفات، أبرزها عقوبة التهرب الضريبي. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة” تصدر بيانًا بشأن حسابات تدعي إمكانية تصفير الضريبة على المكلف

أخبار محلية
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