“سار” تقدم خصمًا كبيرًا بمناسبة مرور 70 عامًا على بداية النقل بالخطوط الحديدية

أعلنت شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم الثلاثاء، تقديم خصم خاص بمناسبة مرور 70 عامًا من النقل عبر الخطوط الحديدية.
وقالت إن الخصم سيكون بنسبة 70% على الحجوزات عبر قطاري الشرق والشمال.
وأوضحت أن هذا الخصم سيكون للحجوزات عبر التطبيق الإلكتروني ابتداءً من الساعة 10 صباحًا، وذلك غدا الموافق 20 أكتوبر فقط.
بمناسبة مرور 70 عام من النقل عبر الخطوط الحديدية 🚄 🚆
.نقدم لكم خصم خاص بنسبة 70% على حجوزاتكم عبر #قطار_الشرق و #قطار_الشمال
لمعرفة المزيد: https://t.co/Qiz79I19Qb#تاريخ_عريق_ومستقبل_سار pic.twitter.com/WIX57rIVEA
— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) October 19, 2021
وفق “أخبار 24”.