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أخبار محلية > “سار” تقدم خصمًا كبيرًا بمناسبة مرور 70 عامًا على بداية النقل بالخطوط الحديدية
19/10/2021   11:31 م

“سار” تقدم خصمًا كبيرًا بمناسبة مرور 70 عامًا على بداية النقل بالخطوط الحديدية

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أعلنت شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم الثلاثاء، تقديم خصم خاص بمناسبة مرور 70 عامًا من النقل عبر الخطوط الحديدية.

وقالت إن الخصم سيكون بنسبة 70% على الحجوزات عبر قطاري الشرق والشمال.

وأوضحت أن هذا الخصم سيكون للحجوزات عبر التطبيق الإلكتروني ابتداءً من الساعة 10 صباحًا، وذلك غدا الموافق 20 أكتوبر فقط.

وفق “أخبار 24”.

“سار” تقدم خصمًا كبيرًا بمناسبة مرور 70 عامًا على بداية النقل بالخطوط الحديدية

أخبار محلية
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