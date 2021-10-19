بالفيديو والصور.. الهلال ينهي حلم النصر بالبطولة الآسيوية.. ويتأهل إلى النهائي بثنائية

تأهل فريق الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعدما حقق الفوز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة القارية.
سجل الهلال هدفه في الدقيقة (17) عن طريق لاعبه موسى ماريغا، بعد هجمة مرتدة لصالح الأزرق، ومن ثم تمريرة إلى ماريغا الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء، ارتطمت بعبد الله مادو، وسكنت شباك حارس مرمى النصر.
وعادل النصر النتيجة في الدقيقة (50) عن طريق المحترف البرازيلي تاليسكا، بعد كرة عرضية رائعة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق عبد الفتاح عسيري، ارتقى لها أندرسون تاليسكا وسددها في شباك عبدالله المعيوف.
وسجل الهلال هدفه الثاني في الدقيقة (71) عن طريق سالم الدوسري، من تمريرة من يمين خارج منطقة الجزاء شتتها المدافع لتصل إلى الدوسري وسدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك.
ويلتقي الهلال في نهائي البطولة بالفائز من مباراة فريقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ونظيره ستيلرز بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين، حيث شهدت الدقيقة الأولى من المباراة، سقوط موسى ماريغا لاعب الهلال، مع مطالبات بركلة جزاء دون احتساب أي مخالفة من حكم المباراة.
وشهدت الدقيقة (4) كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح النصر على رأس عبد الله مادو، وبعد خروج خاطئ من عبد الله المعيوف حارس الهلال، لكن شتتها الدفاع لتصل إلى تاليسكا على حدود منطقة الجزاء سددها لكن بعيدة عن المرمى.
وفي الدقيقة (5) جاءت عرضية أرضية من موسى ماريغا من الطرف الأيمن لصالح الهلال، ولكن شتتها دفاع النصر بنجاح، قبل أن يتعرض محترف النصر تاليسكا للإصابة بعد تدخل من مدافع الهلال وتوقف اللعب.
وشهدت الدقيقة (10) تسديدة من البرازيلي بيريرا من على حدود منطقة جزاء النصر، لكنها بعيدة عن المرمى. ليواصل الهلال ضغطه في الدقيقة (14) بتسديدة من سالم الدوسري من على حدود منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى أيضًا. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة (23) حاول النصر إدراك هدف التعادل، من خلال تصويبة قوية من تاليسكا من مخالفة من خارج منطقة الجزاء، اخترقت حائط الصد، لكن وصلت سهلة إلى حارس المرمى. بعد أن حصل لاعب الهلال جانج هيون سوو، على بطاقة صفراء.
وشهدت الدقيقة (31) تصويبة قوية من تاليسكا من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الهلال، لترتد إلى اللاعب مرة أخرى وسدد كرة قوية للغاية من خارج يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.
وحاول لاعبو النصر تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (35) من تسديدة من لاجامي من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال. وبعدها في الدقيقة (37) جاءت كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح النصر شتتها دفاع الهلال بنجاح.
وشهدت الدقيقة (41) كرة عرضية من سلطان الغنام، من الطرف الأيمن على رأس عبد الإله العمري، سددها لكن تصل سهلة إلى حارس مرمى الهلال. قبل أن تشهد الدقيقة (45) تسديدة من تاليسكا من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بسالم الدوسري لاعب الهلال لتنتهي الخطورة.
وفي الدقيقة (45+2) منح حكم المباراة البطاقة الحمراء، وطردا مباشرا للاعب النصر علي لاجامي بعد تدخل قوي على محترف الهلال موسى ماريغا.
ودفع مدرب الهلال مع بداية الشوط الثاني باللاعب ياسر الشهراني بدلًا من اللاعب موسى ماريغا الذي تعرض للإصابة.
وتعادل النصر سريعًا في الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه تاليسكا في الدقيقة (50).
وكاد سالم الدوسري يُسجل هدفًا برأسه في الدقيقة (68) بعد عرضية وصلته من يسار الملعب عن طريق ياسر الشهراني ولكنها مرت أعلى المرمى.
وعاد الهلال للتقدم مرة أخرى ولكن هذه المرة عن طريق هدف سجله لاعبه سالم الدوسري في الدقيقة (71) من عمر اللقاء.
وأشهر الحكم في الدقيقة (75) بطاقة صفراء للاعب فريق النصر سلطان الغنام بعد كرة مشتركة جمعته بماتيوس بيريرا.
وأجرى المدير الفني للهلال في الدقيقة (76) تغييرًا بالدفع بصالح الشهري بدلاً من بافيتيمبي غوميز.
ودفع مدرب النصر في الدقيقة (88) باللاعب سلطان الغنام بدلًا من خالد الغنام، قبل أن تشهد الدقيقة (89) كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح النصر، سدد عبد الرزاق حمد الله بخلفية مزدوجة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال.
الهدف الأول لفريق الهلال سجله اللاعب ماريغا ، بصوت المعلق مشاري القرني 🎙#النصر 0 – 1 #الهلال #النصر_الهلال#ديربي_القارة#قنوات_SSC pic.twitter.com/CZxBQyzJru
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 19, 2021
🎥 | لقطة إشهار حكم المباراة للكرت الأحمر تجاه لاعب #النصر علي لاجامي#النصر_الهلال_دوري_ابطال_اسيا #قنوات_SSC pic.twitter.com/bTCuLAn1Qx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 19, 2021
#الهلال يضيف الهدف الثاني عن طريق اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 71″#النصر 1 – 2 #الهلال#النصر_الهلال_دوري_ابطال_اسيا #قنوات_SSC pic.twitter.com/2TocYm86Ov
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 19, 2021
#النصر يسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب تاليسكا عند الدقيقة 50″#النصر 1 – 1 #الهلال#النصر_الهلال_دوري_ابطال_اسيا #قنوات_SSC pic.twitter.com/StefUHQPSR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 19, 2021