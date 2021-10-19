كشفت أمانة منطقة عسير في بيانٍ صحفي، اليوم (الثلاثاء)، عن حقيقة بيع طائرة “سما أبها” بعد ما تم تداوله بشأنها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الأمانة أن التخلص من الطائرة تقرّر نظراً لتقادم هيكلها وتعرضه للتلفيات ما جعله غير صالح للاستخدام وذلك في ظل عزوف وانسحاب المستثمرين عن التقدم لاستثمارها.
وأضافت أن عزوف وانسحاب المستثمرين جعل الطائرة المذكورة عبئاً على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما أبها، مؤكدةً أن لديها توجهات واعدة لتطوير وتحسين الموقع، بما يليق بالمنطقة ومواطنيها وكذلك بالمستثمرين.
وتأتي تلك الخطوة، وفقاً للبيان الصحفي، سعياً من الأمانة للمحافظة على الخصائص الطبيعية للموقع وتهيئة مواقع جديدة استعدادا لطرحها للاستثمار بما يتواءم مع استراتيجية هيئة تطوير المنطقة.
وفق “أخبار 24”.