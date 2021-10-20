رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، على سؤال وجه له حول ما يقوله بعض الأشخاص بأن “الفلوس وسخ دنيا”.
وقال المطلق، في مداخلة ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا يجوز القول بمثل هذه الأقوال؛ لأن المال هو عصب الحياة وزينتها، مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى: “المال والبنون زينة الحياة الدنيا”، كما أن الله جلا وعلا ذكر الذين يجاهدون في أموالهم وأنفسهم، فتارة قدم الأموال وتارة قدم الأنفس.
وأضاف أن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال صالحة”، فقال له: “إني لم أسلم رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله ﷺ، فقال ﷺ :”يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح”.
وفق “أخبار 24”.