“الأمن العام” يستعرض عدداً من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام 4 من الجرائم ارتكبت خلال الأيام الماضية وتنوعت ما بين جرائم سرقة أموال، ومركبات، والتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام، والإساءة لولاة الأمر، وتم القبض على مرتكبيها.
وجاءت الجرائم الأربعة على النحو التالي:
– مقيم من الجنسية الفلسطينية ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام، والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي – المخدرات وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
– مقيم من الجنسية الهندية حاول سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه بآلة حديدية.
– مواطن من أرباب السوابق تورط بسرقة مركبة.
– مواطن قام بسرقة مركبة مواطن آخر بعد استخدامها ثم حرقها، إضافة إلى استخدام بطاقة بنكية داخل المركبة في عمليات شراء. وفق “أخبار 24”.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/LwG8mJLlrX
— الأمن العام (@security_gov) October 19, 2021