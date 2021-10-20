“النيابة” توضح أنواع المصنفات.. وتؤكد أن حقوق المؤلف تحظى بحماية جزائية

أكدت النيابة العامة أن حقوق المؤلف تحظى بحماية جزائية مقررة، وحق استئثاري وحصري للمؤلف، بما يعزز جانب الإبداع الفكري وينمي ازدهار روافد المعرفة، ويشجّع على رفعة الابتكار ونهضة التمييز العلمي.
وأوضحت النيابة أن هناك 6 أنواع من المصنفات ذكرت في المادة الأولى من نظام حماية حقوق المؤلف، وهي كالتالي:
المصنف: وهو أي عمل أدبي أو علمي أو فني.
المصنف المشترك: وهو المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، سواءً أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك.
المصنف الجماعي: هو الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته أو باسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي، بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. وفق “أخبار 24”.
المصنف السمعي: هو أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت.
المصنف السمعي البصري: هو أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد، يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة، ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.
المصنف المشتق: هو كل مصنف يوضع استناداً إلى مصنف آخر سابق له.