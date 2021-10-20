سكان المملكة أنفقوا نحو 8.7 مليار ريال في أسبوع.. فماذا اشتروا بها؟

أعلن البنك المركزي السعودي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (10 – 16 أكتوبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 8.7 مليار ريال عبر 111.2 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة -5.2% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق تجاوز 470 مليون ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات نحو 1.3 مليار ريال، تلتها المطاعم والمقاهي بنحو 1.27 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 833.3 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و655.2 مليون ريال على الصحة، و594.2 مليون ريال في محطات الوقود، و569.8 مليون ريال على الملابس والأحذية، و487.5 مليون ريال على قطاع النقل.
كما أنفقوا 352.7 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و272.5 مليون ريال على الأثاث، و267.8 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و239.6 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و194.6 مليون ريال على الفنادق. وفق “أخبار 24”.
وأنفق المستهلكون في مدينة الرياض 2.7 مليار ريال، تلتها مدينة جدة بقيمة بلغت أكثر من 1.3 مليار ريال، كما بلغ إنفاق الدمام نحو 465 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 316.9 مليون ريال، ومكة المكرمة بنحو 298.3 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي إنفاق المدن الأخرى 2.6 مليار ريال.