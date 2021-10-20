بالفيديو.. مستشارة قانونية: عقوبة تصوير الحوادث تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة بالملايين

قالت المستشارة القانونية نوال الشمري، إن البند رقم 19 من لائحة الذوق العام ينص على أن تصوير الأشخاص أو الحوادث المرورية أو الجنائية بدون إذن يعد مخالفة عقوبتها غرامة ألف ريال وحذف الصورة.
وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أن تصوير مثل هذه الحوادث يصبح جريمة إذا تضرر أحد منها، وتتم معاقبة مرتكبها وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية، والتي يصل فيها السجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامات تصل لملايين الريالات.
وأضافت أنه يجوز تصوير الحوادث دون مساءلة قانونية في حال كان المصور طرفا مرتبطا بهذا الحادث، ويكون الغرض منه إثبات حق أو توضيح نظام، أو تحسين نظام، مؤكدة أن النظام يطبق على الجميع بما فيهم الإعلاميون والصحفيون. وفق “أخبار 24”.
#صباح_السعودية | عقوبة تصوير الحوادث تصل إلى سجن 5 سنوات وغرامة بالملايين.
المستشارة القانونية نوال الشمري. pic.twitter.com/baCfa1r5mx
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 20, 2021
#صباح_السعودية | احذر.. هذه الحوادث ممنوع تصويرها وتُعتبر مخالفة قانونية. 📸
المستشارة القانونية نوال الشمري. pic.twitter.com/qz7DEj0XSW
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 20, 2021