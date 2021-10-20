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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق” يوضح الفرق بين الظل والفيء عند العرب قديماً ومعنى “المشراق” وأهميته
20/10/2021   3:36 م

بالفيديو.. “الزعاق” يوضح الفرق بين الظل والفيء عند العرب قديماً ومعنى “المشراق” وأهميته

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق الفرق بين الظل والفيء عند العرب قديماً، ومعنى “المشراق” عند العامة.

وقال الزعاق في مقطع فيديو وفقاً لقناة “العربية”، إن العرب يسمون الظل في فترة ما قبل زوال الشمس بالظل، وما بعد الزوال بالفيء. 

وأبان أن العامة يسمون مجالسهم الشتوية بـ”المشراق” لأنها تقابل أشعة شروق الشمس الدافئة في أول النهار، فيما يسمون مجالسهم الصيفية بالفيء وهي تكون في الأماكن المعاكسة لغروب الشمس وذلك لبرودتها.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن “المشراق” عادة يكون فيه دفء وهبوب رياح منعشة براً وبحراً، وقد كان يستغله الأولون لزراعة الشتول وخاصة أشجار الحمضيات، وذلك لأن المكان المشمس مناسب جداً للزراعة الشتوية. 

 

بالفيديو.. “الزعاق” يوضح الفرق بين الظل والفيء عند العرب قديماً ومعنى “المشراق” وأهميته

أخبار محلية
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