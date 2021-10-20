أمانة العاصمة المقدسة تعلن طرح فرص استثمارية بمواقع مميزة بمكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، طرح فرص متنوعة في عدد من المجالات التجارية والصناعية، بمواقع مميزة بمكة المكرمة.
وقالت الأمانة إن الهدف من طرح الفرص الاستثمارية تنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة.
وأبانت أن الفرص تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع معامل الخرسانة والطوب جنوب مكة المكرمة، على مساحة 9.686 متراً مربعاً لمدة 20 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية، على مساحة 36.359 متراً مربعاً لمدة 10 سنوات. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الفرص تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير واستثمار أرصفة الطرق بحي الملك فهد -شارع الدكتور عبد القادر كوشك- على مساحة 3.994 متراً مربعاً ولمدة 10 سنوات.
وأوضحت أنه يشترط توفر سجلٍ تجاريٍ ساري المفعول بنفس النشاط، وضمان بنكي بـ25% من قيمة السنة الإيجارية الأولى صالح لمدة 90 يوماً من تاريخ فتح المظاريف، إضافةً إلى عدد من الشروط الأُخرى، داعية المستثمرين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.