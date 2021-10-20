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أخبار محلية > قبل ساعات من انطلاقه .. تعرف على كيفية الوصول لموسم الرياض والمواقف المخصصة له
20/10/2021   3:36 م

قبل ساعات من انطلاقه .. تعرف على كيفية الوصول لموسم الرياض والمواقف المخصصة له

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن الخطة المرورية التي وضعت لتسهيل الوصول إلى المسيرة الافتتاحية لموسم الرياض.

وأوضح مقطع فيديو المنطقة التي سينطلق منها افتتاح الموسم والطرق المؤدية إليها، ومنها طريق الإمام سعود بن فيصل، وطريق الأمير تركي الأول.

كما حددت الهيئة مواقف مخصصة للسيارات ومنها مواقف لأصحاب الدعوات، وأخرى مخصصة للزوار، فضلا عن خط سير المركبات من طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر الموسم المقرر افتتاحه اليوم في الساعة 7 مساءً.

وفق “أخبار 24”.

قبل ساعات من انطلاقه .. تعرف على كيفية الوصول لموسم الرياض والمواقف المخصصة له

أخبار محلية
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