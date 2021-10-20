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أخبار المناطق > أمير الرياض بالنيابة يؤكد جاهزية الجهات الأمنية والمرورية والخدمية لانطلاقة “موسم الرياض”
20/10/2021   4:10 م

أمير الرياض بالنيابة يؤكد جاهزية الجهات الأمنية والمرورية والخدمية لانطلاقة “موسم الرياض”

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أكد أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أهمية التنسيق والمتابعة المباشرة والتهيئة العالية وضمان السلامة والانسيابية خلال انطلاقة موسم الرياض 2021.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً بمكتبه في قصر الحكم اليوم (الأربعاء)، لمتابعة استعدادات وجاهزية الجهات الأمنية والمرورية والخدمية لانطلاقة موسم الرياض، بحضور أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري، ومدير مرور المنطقة اللواء سلطان السهلي ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد الحرقان. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المسيرة الافتتاحية لموسم الرياض ستنطلق اليوم في تمام الساعة السابعة مساء.

أمير الرياض بالنيابة يؤكد جاهزية الجهات الأمنية والمرورية والخدمية لانطلاقة “موسم الرياض”

أخبار المناطق
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