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اخبار رياضية > بوهانغ ستيلرز يضرب موعدا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (صور)
20/10/2021   10:04 م

بوهانغ ستيلرز يضرب موعدا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (صور)

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تأهل فريق نادي بوهانغ ستيلرز، إلى المباراة النهائية بعد فوزه على مواطنه أولسان هيونداي حامل اللقب بفارق ركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل الفريقين (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، اليوم الأربعاء على استاد كأس العالم في جيونجو، ضمن قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وتقدم أولسان هيونداي، في الوقت الأصلي، عبر يون إيل-لوك في الدقيقة (52)، قبل أن يدرك بوهانغ ستيلرز التعادل عن طريق أليكس غرانت (90).

واستمر التعادل في الوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث سجل بوهانغ 5 محاولات ناجحة مقابل 4 لأولسان.

وأكمل أولسان هيونداي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد القائد وون دو-جاي في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف على شين كوانغ-هوون. وفق “أخبار 24”.

وشهدت المباراة الثانية في الدور قبل النهائي أمس الثلاثاء، فوز الهلال على نظيره النصر (2-1) على استاد “مرسول بارك”، في الرياض. حيث يتقابل الهلال مع أولسان في المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر في الرياض.

مباراة بوهانغ ستيلرز

بوهانغ ستيلرز

بوهانغ ستيلرز

بوهانغ ستيلرز

بوهانغ ستيلرز

بوهانغ ستيلرز يضرب موعدا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (صور)

اخبار رياضية
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