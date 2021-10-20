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أخبار محلية > “الترفيه” تعلن موعد انطلاق مسيرة موسم الرياض والقنوات الناقلة
20/10/2021   10:03 م

“الترفيه” تعلن موعد انطلاق مسيرة موسم الرياض والقنوات الناقلة

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن مسيرة موسم الرياض ستنطلق عند الساعة 9:30 مساء اليوم (الأربعاء).

وبينت أن المسيرة سُتنقل على الهواء مباشرة عبر قنوات “SBC” وروتانا أفلام وروتانا كلاسيك، وروتانا خليجية، وMBC، و”MBC مصر”، و”LBC”، إلى جانب تطبيق شاهد، وحسابي موسم الرياض في يوتيوب وسناب شات.

واشترطت هيئة الترفيه لمن حصلوا على تذاكر لحضور المسيرة ربطها عبر تطبيق توكلنا.

“الترفيه” تعلن موعد انطلاق مسيرة موسم الرياض والقنوات الناقلة

أخبار محلية
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