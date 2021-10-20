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أخبار محلية > “لتبقى”: المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة.. وهذه طريقة احتساب استهلاك الوقود
20/10/2021   10:03 م

“لتبقى”: المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة.. وهذه طريقة احتساب استهلاك الوقود

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أوضحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، اليوم (الأربعاء)، أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة فيها؛ مثل تقنيات المحرك، وناقل الحركة.

وأشارت إلى أن السيارات 7 مستويات من حيث استهلاك الوقود: “ممتاز+ – ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جداً “، وأن طريقة حساب استهلاك الوقود للمركبات تكون بـ”حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً / اقتصاد وقود السيارة” × سعر اللتر من الوقود.

ودعت الحملة إلى قراءة بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات عند الرغبة في شراء مركبة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز، مع المستوى المقابل لهذه القيمة “أعلاها “ممتاز+ – وممتاز” باللون الأخضر، وأدناها “سيئ جدًا” باللون الأحمر. وفق “أخبار 24”.

“لتبقى”: المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة.. وهذه طريقة احتساب استهلاك الوقود

أخبار محلية
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