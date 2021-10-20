كشفت الهيئة العامة للترفيه تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2، الذي ينطلق اليوم بمسيرة الافتتاح، حتى 1 نوفمبر.
وأوضحت أن يوم غد الخميس سيكون الافتتاح الجزئي لبوليفارد رياض سيتي، إلى جانب فعالية محمد عبده أرينا، وفعاليات WWE، على أن تنطلق في يوم 22 واجهة الرياض “RUSH” للألعاب الإلكترونية.
وأشارت إلى أن فعاليات كومبات فيلد ستكون يوم 23 أكتوبر، وفي يوم 24 انطلاق المربع، بينما في يوم 26 انطلاق ونتر وندرلاند، ويوم 27 تدشين رياض سفاري.
وبينت أن الافتتاح الجزئي لبوليفارد رياض سيتي سيكون على مدى يومي 29 و30 أكتوبر، ويتضمن حفلا لمحمد عبده في أرينا وفرقة الأوركسترا المصرية، على أن يكون الافتتاح الكبير يوم 1 نوفمبر.
فعاليات #موسم_الرياض
إلى 1 نوفمبر 😍💚 pic.twitter.com/Et2h0L1yBp
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 20, 2021
وفق “أخبار 24”.