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اخبار رياضية > السفير الصيني: افتتاح موسم الرياض استثنائي وفوق ما تخيلنا
20/10/2021   10:01 م

السفير الصيني: افتتاح موسم الرياض استثنائي وفوق ما تخيلنا

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وصف سفير الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، افتتاح موسم الرياض بالاستثنائي، مقدماً التهنئة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على البداية الناجحة.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن الافتتاح لا مثيل له، مضيفا: “تخيلنا أكثر.. وشفنا فوق ما نتخيل”.

يُذكر أن افتتاح موسم الرياض حظي بإقبال كبير من الجمهور، على أن تنطلق المسيرة الاستعراضية عند الساعة 9:30.

وفق “أخبار 24”.

السفير الصيني: افتتاح موسم الرياض استثنائي وفوق ما تخيلنا

اخبار رياضية
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