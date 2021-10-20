السفير الصيني: افتتاح موسم الرياض استثنائي وفوق ما تخيلنا

وصف سفير الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، افتتاح موسم الرياض بالاستثنائي، مقدماً التهنئة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على البداية الناجحة.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن الافتتاح لا مثيل له، مضيفا: “تخيلنا أكثر.. وشفنا فوق ما نتخيل”.
يُذكر أن افتتاح موسم الرياض حظي بإقبال كبير من الجمهور، على أن تنطلق المسيرة الاستعراضية عند الساعة 9:30.
تخيلنا أكثر… وشفنا فوق ما نتخيل!
افتتاح استثنائي لا مثيل له، ألف مبروك🎉🎉🎉
@Turki_alalshikh @RiyadhSeason
#موسم_الرياض pic.twitter.com/ugYkERoHut
— Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) October 20, 202
وفق “أخبار 24”.