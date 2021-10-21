كل ما تريد معرفته عن الكبسولة المبرمجة للتخسيس

تمثّل خسارة الوزن بشكل سريع حلماً لكل من يعانون من البدانة والسمنة، ما يدفعهم لاتخاذ طرق مختصرة للوصول للوزن المثالي بعيداً عن وسائل خسارة الوزن التقليدية كممارسة الرياضة أو اتباع الحمية الغذائية باختلاف أنواعها وأشكالها.
ويُعد وضع بالون المعدة أحد هذه الإجراءات لفقدان الوزن بشكل أسرع، والذي يبدو أكثر أماناً من عمليات تكميم وتدبيس المعدة أو شفط الدهون وإذابتها عبر جراحات الليزر.
وانتشرت في الآونة الأخيرة كبسولة Elipse balloon الذكية المبرمجة للتخسيس، وهي كبسولة إلكترونية مصنوعة من البولي يوريثان قابلة للبلع ولا تحتاج لتنظير المعدة أو تخدير المريض عند وضعها أو إزالتها، ويتم توصيلها بقسطرة أو أنبوب رفيع للتعبئة. وفق “أخبار 24”.
المميزات وطريقة العمل
تعطي الكبسولة شعوراً بالتخمة، وتعمل على تقليل سرعة التفريغ، حيث يستمر الشعور بالشبع لفترة أطول عند إطالة مدة تفريغ المعدة، كما تعمل على تقليل حجم المعدة، ما يساعد في تقليل الكميات التي يتم تناولها.
وعلى عكس العديد من الإجراءات الأخرى المشابهة؛ يتم التخلص من الكبسولة بطريقة آمنة وغير جراحية، كما تساعد في التخلص من الشعور بالتعب، وتوفر الطاقة اللازمة للاستمرار في عملية فقدان الوزن والالتزام بأساليب الحياة الصحية.
وتتضمّن طريقة العمل؛ بلع الكبسولة والتأكد من وضعها في المكان الصحيح، ويجري نفخها بواسطة القسطرة بما يقرب من 550 مللي من السوائل، حيث تنكمش بعد مرور ما يقرب من 16 أسبوع، أو تتحلل من تلقاء نفسها في الجسم أثناء إخراج الفضلات.
مدة مفعول الكبسولة ونتائجها
استمرت فاعلية الكبسولة، وفقاً للعديد من التجارب والتقارير، داخل الجسم لما يقرب من 4 أشهر، بعكس 80% من بالونات المعدة التقليدية والتي تبقى داخل الجسم 3 أشهر كحد أقصى، ما يعني طول فترة بقاء الكبسولة المبرمجة في المعدة وزيادة كمية الوزن المفقود.
وأسفرت بعض النتائج التي أشارت إليها المراكز الطبية التي تستخدم إجراء الكبسولة المبرمجة، عن فقدان المرضى من 10-15% من الوزن الكلي خلال 16 أسبوعاً، وذلك مع اتباع حمية غذائية بسيطة.
تعليمات الاستخدام وأضرار وعيوب الكبسولة
بعد الانتهاء من وضع الكبسولة واستقرارها داخل المعدة، ينصح الأطباء والمتخصصون باعتماد المريض على السوائل فقط خلال الأيام الأولى بعد الإجراء، والبدء في إدخال الطعام الصلب سهل المضغ والبلع ببطء، ثم البدء في المتابعة مع خبير تغذية لاختيار خطة طعام ونظام غذائي مناسب وصحي، إلى جانب عدم ممارسة أي مجهود شاق بدون استشارة الطبيب أولاً.
بالطبع هناك بعض الآثار الجانبية والأضرار التي قد تحدث عند وضع الكبسولة المبرمجة؛ ومنها الشعور بالغثيان، وألم في المعدة، والتقيؤ في بعض الحالات، إلا أن هذه العيوب تُعتبر بسيطة مقارنة بالإجراءات المتعلقة ببالون المعدة التقليدي.