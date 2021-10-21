وزير التعليم يرعى تدشين أكبر رحلة لاكتشاف الطلبة الموهوبين في عامها الـ 12

رعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، حفل تدشين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في مختلف مناطق المملكة لعامه الـ 12.
ويبدأ البرنامج بانطلاق أكبر رحلة سنوية لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية في مختلف مناطق المملكة، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.
وأوضح الأمين العام لـ”موهبة”، الدكتور سعود المتحمي، أن البرنامج الوطني من ركائز اكتشاف الموهوبين من الطلبة ذوي القدرات العقلية المتعددة، إلى جانب مقاييس أخرى للاكتشاف، منها مسابقات موهوب، وكانجارو موهبة، وبيبراس موهبة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حصيلة السنوات الـ 11 الماضية من عمر البرنامج شهدت ترشيح أكثر من 630 ألف طالب وطالبة، اختُبر منهم ما يزيد على 430 ألفاً، وتأهل منهم أكثر من 144 ألف طالب وطالبة.
ويُعد البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين إحدى البوابات الرئيسية التي تمكّن مَن يجتازها من الدخول في برامج رعاية الموهوبين التي تقدمها إدارات الموهوبين في وزارة التعليم، إضافة لأكثر من 19 مبادرة مختلفة لرعاية الموهوبين تقدمها “موهبة” مع شركائها الاستراتيجيين.