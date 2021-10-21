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أخبار محلية > أهم مواصفات ومميزات هاتف Google Pixel 6 Pro
21/10/2021   2:04 م

أهم مواصفات ومميزات هاتف Google Pixel 6 Pro

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أعلنت شركة جوجل الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، عن هاتفها الرائد الجديد Pixel 6 Pro، الذي كشفت عن بعض مواصفاته في وقت سابق من هذا العام.

ويُعتبر Google Pixel 6 Pro أول هاتف ذكي مزود بمعالج Tensor من تطوير شركة جوجل، حيث يوفر أداء أفضل بنسبة 80% مقارنة مع الإصدار السابق بكسل 5، بالإضافة للمزيد من المميزات المعتمدة على القدرة الأكبر في معالجة تطبيقات الذكاء الصناعي والتعلم الآلي.

وهذه أهم مميزات ومواصفات هاتف Google Pixel 6 Pro الجديد:

يتوفّر الهاتف الجديد بشاشة كبيرة 6.7 بوصة بدقة QHD+ بتردد 120 هرتز، مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Victus الأقوى لمقاومة الخدوش والصدمات، وبطارية كبيرة بقدرة 5000 ميللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي السريع والشحن اللاسلكي العكسي. وفق “أخبار 24”.

Google Pixel 6 Proكما يتميّز بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت، مع مساحة تخزينية UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، و3 كاميرات خلفية: الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل وأخرى مقربة telephoto بدقة 48 ميجابكسل.

Google Pixel 6 Pro
كما يدعم نظام التصوير في الهاتف الجديد التقريب البصري حتى 4x، إلى جانب دعم العديد من المميزات الحصرية اعتمادا على قدرات المعالج الجديد وقدرات جوجل في معالجة الصور اعتماداً على الذكاء الصناعي AI، فضلاً عن كاميرا سيلفي بدقة 11.1 ميجابكسل تدعم التقاط الفيديو بدقة حتى 4K.

مواصفات Google Pixel 6 Proكما يدعم هاتف جوجل بكسل 6 برو الجديد شبكات الجيل الخامس 5G وأحدث جيل من تقنية واي-فاي Wi-Fi 6E، مع وجود مستشعر لبصمات اليد مدمجاً في الشاشة نفسها، فضلاً عن مقاومة الماء والغبار بمعدل IP68.

google tensorويعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 مع مجموعة من المميزات الحصرية لمستخدمي الهاتف، مع ضمان الحصول على 3 تحديثات لأندرويد وتحديثات أمنية شهرية لمدة 4 سنوات وتحديثات دورية لمميزات بكسل.

Google Pixel 6 Proويتوفر Google Pixel 6 Pro بـ 3 ألوان متنوعة مع توفر مجموعة من الأغطية Covers الخاصة للهاتف، ويتكون من إطار من الألمونيوم المصقول الخفيف، وخلفية من زجاج Gorilla Glass 6 مع طلاء مقاوم لبصمات الأصابع.

Google Pixel 6 Pro

أهم مواصفات ومميزات هاتف Google Pixel 6 Pro

أخبار محلية
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