بالشراكة مع السفارة الأمريكية.. “التعليم” تطلق برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للصغار

أطلق نائب وزير التعليم المكلّف سعد آل فهيد، اليوم (الأربعاء)، برنامج “تعليم اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار” TEYL، بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة.
ويهدف البرنامج للاستفادة من الخبرات الدولية للمتخصصين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار، ودعم توجه الوزارة بتدريسها في الصفوف المبكرة من المرحلة الابتدائية.
ومن المقرر أن يُنفذ البرنامج على مرحلتين، تستهدف الأولى 200 مشرف ومشرفة لمادة اللغة الإنجليزية، بينما تستهدف الثانية نقل خبرات متدربي ومتدربات البرنامج للميدان التربوي من خلال تدريب 5 آلاف معلم ومعلمة لغة إنجليزية في الصفوف الأولية.
ويمنح البرنامج المجتازين شهادة من جامعة مايسون الأمريكية والملحقية الثقافية الأمريكية، إضافة إلى اعتماد 30 ساعة تدريبية لهم ضمن ساعات التطوير المهني التعليمي. وفق “أخبار 24”.
ويشترط البرنامج للترشح، التمكّن من اللغة الإنجليزية، وامتلاك المهارات التدريبية لنقل الخبرات والمهارات المكتسبة من هذا البرنامج، وتحقيق 70% من الحد الأدنى من متطلبات الحصول على شهادة الاجتياز.