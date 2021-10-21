صورة نادرة تجمع 3 ملوك للمملكة وأميرين خلال إحدى المناسبات في الشرقية

نشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، صورة تاريخية نادرة تجمع 3 ملوك راحلين وأميرين خلال إحدى المناسبات.
ويظهر في الصورة كل من الملوك: خالد وفهد وعبد الله، وإلى جانبهم الأميران بندر وعبد الرحمن، خلال إحدى المناسبات في المنطقة الشرقية.
العظماء يبقون في الذاكرة..
صورة يظهر فيها كل من الملك خالد و #الملك_فهد والملك عبد الله رحمهم الله، وإلي جانبهم الأمير بندر والأمير عبد الرحمن خلال إحدى المناسبات في المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/GSDqyiKvIj
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) October 20, 2021
وفق “أخبار 24”.