نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > صورة نادرة تجمع 3 ملوك للمملكة وأميرين خلال إحدى المناسبات في الشرقية
21/10/2021   2:34 م

صورة نادرة تجمع 3 ملوك للمملكة وأميرين خلال إحدى المناسبات في الشرقية

+ = -
1119

نشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، صورة تاريخية نادرة تجمع 3 ملوك راحلين وأميرين خلال إحدى المناسبات.

ويظهر في الصورة كل من الملوك: خالد وفهد وعبد الله، وإلى جانبهم الأميران بندر وعبد الرحمن، خلال إحدى المناسبات في المنطقة الشرقية.

وفق “أخبار 24”.

صورة نادرة تجمع 3 ملوك للمملكة وأميرين خلال إحدى المناسبات في الشرقية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885180709.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.