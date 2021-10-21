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أخبار الخرج > محافظ الدلم يستقبل فريق تقييم برنامج المدن الصحية بمنطقة الرياض
21/10/2021   6:02 م

محافظ الدلم يستقبل فريق تقييم برنامج المدن الصحية بمنطقة الرياض

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استقبل محافظ الدلم سعادة الأستاذ /فهد بن سلطان بن حميد في مكتبه بديوان المحافظة فريق تقييم برنامج المدن الصحية بمنطقة الرياض لعرض ومناقشة معايير المدن الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وأهم المبادرات التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية للبرامج والمبادرات التي تدعم تحقيق معايير المدن الصحية في المحافظة.

وتم عقد الاجتماع مع فريق التقييم ، د. أميرة الرصيص مساعد المدير العام للصحة العامة و منسق المدن الصحية بمنطقة الرياض وأعضاء من فريق المدن الصحية بحضور منسق الدلم مدينة صحية رؤساء الدوائر الحكومية ذات العلاقة ورؤساء المجالس ورجال الأعمال في المحافظة.

في البداية رحب المحافظ بأعضاء الفريق وتمنى لهم التوفيق موضحا الدعم الذي تحظى به المحافظة ضمن محافظات المنطقة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة ثم استعرضت الدكتورة أميرة الرصيص ومنسق المدن الصحية شرحا مفصلا عن معايير المدن الصحية وتم مناقشة المبادرات والشراكات الاجتماعية والبرامج التطوعية بالمحافظة والتي كانت محل اعجاب فريق التقييم مع رؤية عامة لخطة فريق العمل المستقبلية لتكون (محافظة الدلم مدينة صحية) حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

محافظ الدلم يستقبل فريق تقييم برنامج المدن الصحية بمنطقة الرياض

أخبار الخرج
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