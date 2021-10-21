بالصور.. كلية التربية بالخرج تنظم اللقاء الدوري “لقاء الخميس”

تحت رعاية عميد الكلية سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد الرفدي، نظمت كلية التربية بالخرج بالتعاون مع مركز العنود لتنمية الشباب “وارف” التابع لمؤسسة “العنود” الخيرية، اللقاء الدوري “لقاء الخميس”، وذلك يوم الخميس 15/ 3/1443ه بمسرح كلية الطب.
استضاف اللقاء سعادة الدكتور خالد القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، المستشار التنفيذي للبيانات في الهيئة العامة للإحصاء، الباحث الزائر في جامعة ليدز البريطانية، مستشار علم البيانات في عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
دار اللقاء – الذي حضره عدد كبير من المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب من الجامعة، وعدد من مسؤولي مؤسسة “العنود” الخيرية – حول المسيرة الابتعاثية للدكتور خالد القحطاني لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتوراه في بريطانيا، وأهم الأحداث التي مر بها في مسيرته العلمية الناجحة، وأهم النقاط المضيئة على طرق الابتعاث، والمعوقات التي قابلته في مسيرته الابتعاثية، وكيف تغلب عليها بالإصرار والتحدي وبدل الجهد وتنظيم الوقت، ودور الداعمين له في مسيرته العلمية الناجحة، بدءًا من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، ومرورا بقيادات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز المتعاقبة، وكبار مسؤوليها وزملائه من أعضاء هيئة التدريس.
واختُتم اللقاء بإهداء بعض الدروع التكريمة لضيف اللقاء والمنظمين له.