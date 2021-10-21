لجنة التراخيص توافق على منح الرخصة الآسيوية لسبعة أندية

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين في اجتماعها الذي انعقد يوم أمس (الأربعاء) برئاسة محمد السليم وحضور الأعضاء بعد الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢م لأندية (الهلال، الفيصلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، الفتح، ضمك)؛ لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وقررت اللجنة عدم منح أندية (الاتحاد، النصر، الأهلي، الرائد، الباطن، أبها، القادسية، الوحدة، العين) الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢م؛ لعدم استيفائها عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م.
وأكدت لجنة التراخيص، أنها عملت خلال الفترة الماضية من خلال إدارة التراخيص بالرابطة على تعريف الأندية بمتطلبات التراخيص عبر إقامة ورش عمل، وزيارات متعددة للأندية، والتواصل الدائم مع الأندية لإبداء الملاحظات وتلافي وجود أي نواقص بما يسهم في استكمال الأندية المعايير في المواعيد المحددة بالنظام الإلكتروني للتراخيص.