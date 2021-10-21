أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الخميس)، إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك جسر الملك فهد، وفقًا لعدد من الضوابط والاشتراطات.
وأوضحت أن المزاد سيقام يوم الأحد 31 أكتوبر الحالي، في تمام الساعة 11 صباحًا، بساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، مشترطة على المتقدم لدخول المزاد دفع 50 ألف ريال بشيك مصدق كتأمين إلزامي لدخول المزاد باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشملت الشروط التسجيل المسبق لدى الجمرك، وإظهار تطبيق توكلنا، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مشددة على المشتري بإخراج السيارات المباعة خلال 5 أيام برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، مع عرضها للبيع مرة أخرى.
وفق “أخبار 24”.