“الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الـ 16 لمزارعي القمح المحلي

بدأت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الـ 16 من مزارعي القمح المحلي شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم.
وأضافت أنها أودعت في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 13,8مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 9,664، وذلك لعدد 32 مزارعاً، منهم عدد 6 مزارع وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية.
ولفتت إلى أن إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم أكثر من 742 مليون ريال، لأكثر من ألفي مزارع وبكمية تصل إلى 558,6 ألف طن، بينما بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين منذ 22 شعبان الماضي حتى تاريخه أكثر من 574 ألف طن.
ودعت المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
وفق “أخبار 24”.