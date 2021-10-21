الفنان عبدالعزيز الشمري: الجلطات تأتيني بين وقت وآخر.. وأناشد المساعدة

كشف الفنان عبد العزيز الشمري آخر تطورات حالته الصحية التي تدهورت منذ أن أصيب بانسداد في الشريان التاجي قبل 10 سنوات.
وأوضح “الشمري” أنه كان قد خضع لعملية قلب مفتوح، كما شعر مع بداية جائحة “كورونا” بآلام في البطن وبعض المشاكل الصحية، ونقل على أثر ذلك إلى مستشفى خاص.
وأضاف أن الأطباء فحصوا حالته، واتضح أنه يعاني ارتفاعًا في لزوجة الدم، وانسدادًا في الشريان الذي يُغذي الكبد والكلى والطحال، وتضخمًا في الطحال، لافتا، وفقا لصحيفة “عكاظ”، إلى أنه تم استئصال التضخم إلا أنه أصيب على أثر ذلك بالعديد من الجلطات.
وأكد أنه يصاب بالجلطات بين وقت وآخر في اليدين والرئة والقدم، كما يخضع للتنويم في المستشفى كل شهر أو شهرين، مناشدًا بمساعدته في العلاج في أحد المستشفيات بالخارج.