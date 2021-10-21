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أخبار المناطق > الإطاحة بـ 6 أشخاص بينهم امرأة لانتحالهم صفة رجال الأمن والسطو على منازل في مكة
21/10/2021   6:13 م

الإطاحة بـ 6 أشخاص بينهم امرأة لانتحالهم صفة رجال الأمن والسطو على منازل في مكة

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أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بـ 6 أشخاص تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن، وسطوا على منازل وسرقوا محتوياتها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسيات البنجلادشية واليمنية والسودانية، بالإضافة إلى مشاركة مقيمة من الجنسية البنجلادشية.

وأضاف أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين العقدين الثالث والسادس، مبيناً أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

الإطاحة بـ 6 أشخاص بينهم امرأة لانتحالهم صفة رجال الأمن والسطو على منازل في مكة

أخبار المناطق
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