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أخبار محلية > وصلت 160 مليون ريال.. “تصفية” تنهي صرف مساهمتين وتدرج صاحب ثالثة على قائمة الممنوعين
21/10/2021   9:47 م

وصلت 160 مليون ريال.. “تصفية” تنهي صرف مساهمتين وتدرج صاحب ثالثة على قائمة الممنوعين

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أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم (الخميس)، صرف أكثر من 160 مليون ريال للمساهمين خلال اجتماع اللجنة رقم 454 المنعقد يوم الأربعاء الموافق 13/10/2021م.

وأوضحت أنه تم صرف مبلغ 110 ملايين ريال للمساهمين في “مساهمة شرق الخياطية”، إلى جانب حجز نسبة 25 % من صافي إيراد بيع أرض المساهمة لتكون مبلغًا احتياطيًّا لمدة سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 5/3/1443هـ.

وأشارت إلى أنه في “مساهمة مدن الشروق” تم صرف مبلغ 50 مليون ريال للمساهمين، بالإضافة إلى حجز نسبة 10 % من إجمالي حصيلة بيع القطع المتبقّية من أرض المساهمة كمبلغ احتياطي لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات الموافق 20/2/1443هـ.

ونوهت إلى أنه فيما يتعلق بـ “مساهمة المخطط المعتمد”، فقد تم إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين “المنع من السفر، وقائمة المطلوبين إيقاف الخدمات”.

تعرَّف على أبرز قرارات تصفية في اجتماع اللجنة رقم 454

وفق “أخبار 24”.

وصلت 160 مليون ريال.. “تصفية” تنهي صرف مساهمتين وتدرج صاحب ثالثة على قائمة الممنوعين

أخبار محلية
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