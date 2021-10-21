“البيئة”: ربط منصة ترقيم الإبل مع أمن الطرق.. وترقيم أكثر من 212 ألف رأس خلال 12 شهرًا

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ربط منصة ترقيم الإبل مع أمن الطرق في وزارة الداخلية من أجل الإبلاغ عن الإبل السائبة، كما تم ربط المنصة مع نادي الإبل بهدف دعم المشاركة في المسابقات المحلية والدولية.
وبينت الوزارة استقبالها أكثر من 11,5 ألف طلب إلكتروني، لترقيم 212 ألف رأس من الإبل، وذلك خلال الأشهر 12 الماضية، موضحة أن عدد الإبل المرقمة منذ انطلاق المشروع عبر منصة ترقيم الإبل، بلغ 1,5 مليون رأس من الإبل.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يستهدف إنشاء سجل خاص لكل رأس من الإبل بالمملكة من خلال زراعة شريحة إلكترونية به تضم جميع بياناته وبيانات المالك. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الهدف من ذلك، توفير معلومات مفصلة ودقيقة عن أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي بالمملكة، والمساهمة في تحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة، إضافة إلى التحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية مع إعطاء الإبل صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها.