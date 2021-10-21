“شؤون الحرمين” تطرح حزمة خدمات لاستقبال قاصدي المسجد الحرام.. واستعدادات خاصة لصلاة الجمعة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الخميس)، توفير عدد من الخدمات لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام، من أبرزها فتح 50 باباً للدخول والخروج، إلى جانب تخصيص أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي تصل إلى 10 مرات يوميًا.
وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محمد الجابري، أن خطة الوكالة شملت عددًا من المحاور والجوانب الخدمية والميدانية والوقائية منها الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، وغيرها من الخدمات لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام والتسهيل عليهم.
وأضاف أنه تم تجهيز المكبرية وذلك بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، لافتا إلى أن كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 80 ألف لتر من المطهرات، و25 ألف لتر من المعقمات لتعقيم الأسطح، وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ 1.5 ألف لتر بأجود أنواع المعطرات.
وأشار إلى توزيع قرابة 3 آلاف حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و20 جهاز بايوكير و11 ربوتا ذكيا للتعقيم، و550 مضخة تعقيم يدوية، مبنيًا أنه سيتم توزيع أكثر من 50 ألف عبوة ماء زمزم ليوم غد لصلاة الجمعة، وتجهيز أكثر من 5 آلاف عربة كهربائية وعادية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى تطبيق “تنقل” الذي من خلاله يتم تقديم العربات قبل وبعد الاستخدام.
وفق “أخبار 24”.