مسؤول بـ”الداخلية”: منصة الإنذار المبكر “CBE” تأتي بديلًا عن الـ”sms” قريباً

كشف مدير الاتصالات وتقنية المعلومات في وزارة الداخلية، اللواء مهندس محمد بن عائض العمري، عن قرب إطلاق وزير الداخلية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر “CBE”، والتي ستكون بديلًا عن الرسائل التقليدية “sms”.
وبيّن اللواء العمري أن منصة “CBE” تستخدم خدمة البث الخلوي من خلال إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بكافة الشبكات الهاتفية للمواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة.
وتوقع أن تساهم المنصة الجديدة بشكل كبير في الحد من الأضرار المتعلقة بحالات الطوارئ، حيث يمكن خلالها التعاون مع هيئة الاتصالات لتحديد المناطق الجغرافية المستهدفة ووصول الرسائل التنبيهية للهواتف داخل نطاقها.
يذكر أن “CBE” تُستخدم عالميا في التحذير من المخاطر سواء الكوارث الطبيعية أو الحوادث والجرائم المتنوعة الواقعة في منطقة معينة، وحققت نتائج إيجابية ملموسة. وفق “أخبار 24”.
وتظهر رسائل CBE على شاشات أجهزة الهواتف الذكية، وتهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر، إضافة إلى تعزيز فاعلية وسائل الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وكذلك موثوقية وسرعة إيصال الرسائل التحذيرية للأجهزة المتنقلة.