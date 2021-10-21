“هيئة الاتصالات” تمدد المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية 3 أشهر إضافية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة للمنشآت والأفراد مقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص وبشكل مخالف، لمدة 3 أشهر إضافية.
وتبدأ المهلة من اليوم وتنتهي في 20 يناير 2022م، لإتاحة المزيد من الفرص لمقدمي الخدمات البريدية لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزايا المهلة بعد الإقبال الملحوظ على استخراج التراخيص في الفترة الماضية.
وتهدف المهلة لحماية حقوق المستفيدين وتعزيز جودة الخدمة وتحقيق المنافسة العادلة في السوق، وتستهدف مخالفي أنشطة نقل الرسائل والطرود وصناديق البريد، والبريد الرسمي، والخدمات البريدية المالية، ومحطات الطرود، والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
ودعت الهيئة المخالفين للمسارعة في تصحيح أوضاعهم، للاستمرار في مزاولة تقديم الخدمات، موضحة أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها www.citc.gov.sa مشددة على أن المنشأة المخالفة ستتعرض للعقوبات والغرامات المقررة نظاماً.
وفق “أخبار 24”.