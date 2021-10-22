بالفيديو.. “الزعاق” يوضح علاقة حركة القمر بتقلبات الأجواء وتنقل العرب قديماً

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، طريقة معرفة العرب قديماً بتقلبات الأجواء وتحسنها، وتوقيت التنقل للبحث عن مواطن الكلأ من خلال القمر.
وقال الزعاق وفقاً لـ”العربية”، إن العرب كانوا يعرفون الأجواء الجميلة من خلال مقارنة القمر بألمع نجوم السماء وهو “الثريا”، بحيث يكون وقوع القمر بجانب “الثريا” يوم الحادي عشر من الشهر الهجري علامة على الأجواء الجميلة.
وأضاف أنه إذا وقع الاقتران بينهما في اليوم الأول من الشهر يكون علامة على بداية الحر، مبيناً أن أبرز الاقترانات هي قران حادي عشر، وقران تاسع وهو عبارة عن برد لاسع ويحدث في المربعانية، وقران سابع، وقران خامس، وقران ثالث، وقران حادي.
ولفت إلى أنه مع دخول موسم “الوسم” كان يتنقل العرب قديماً للبحث عن مواطن الكلأ، كما يجري حديثاً التخييم والتنزه والاستجمام بالأجواء الجميلة، مشيراً إلى أن العرب كانوا لا يعودون إلى ديارهم ومساكنهم حول موارد المياه حتى دخول موسم الصيف.
أهم الاقترانات ستة
1- قران حادي (11)قران حادي برد بادي ويحدث في منتصف الوسم تقريباً
2-قران تاسع(9)قران تاسع برد لاسع ويحدث بالمربعانية
3-قران سابع(7)قران سابع مجيع وشابع ويحدث بالشبط
4-قران خامس(5)قران خامس ربيع طامس ويحدث بالعقارب
5-قران ثالث
6-قران حادي
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 21, 2021