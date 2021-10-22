أوضحت وزارة الصحة ما هو المقصود بأدوية الستاتينات ودواعي استعمالها، مبينة أنها تحافظ على نسبة الكوليسترول في الجسم وتساهم في خفض الدهون الثلاثية.
وقالت الوزارة إن الستاتينات تقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بها.
وأضافت أنه من المهم الالتزام باستخدام الدواء عند وصف الطبيب له، حتى لو كانت نسبة الكوليسترول غير مرتفعة، مع أهمية مراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور أي أعراض.
وحذرت من تناول الأدوية أو صرفها بدون وصفة طبية، وضرورة التقيد بتعليمات الاستخدام تفادياً لحدوث أي مضاعفات.
وفق “أخبار 24”.