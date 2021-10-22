نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. رسميًا.. النصر يعلن فتح مدرجات “مرسول بارك” في مباراة الاتفاق مجانًا
22/10/2021   6:18 ص

بالفيديو.. رسميًا.. النصر يعلن فتح مدرجات “مرسول بارك” في مباراة الاتفاق مجانًا

+ = -
1002

أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخول الجماهير إلى ملعب مرسول مجانا في مواجهة الاتفاق بدوري المحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” مقطع فيديو للجماهير معلقا عليه قائلا: “للأوفيـاء دومًا كلمة وللعشاق مع ناديهم وقفة”.

وأضاف: “بمبادرة مشتركة من نادي النصر وشركة الوسائل السعودية سيتم فتح مدرجات الفئات العامة بملعبنا لجماهيرنا مجانًا في مباراة النصر والاتفاق “. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “مقاعد كبار الشخصيات بأسعار تشجيعية ودخول الأطفال مجانا”.

بالفيديو.. رسميًا.. النصر يعلن فتح مدرجات “مرسول بارك” في مباراة الاتفاق مجانًا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885180844.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.