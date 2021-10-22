بالفيديو.. رسميًا.. النصر يعلن فتح مدرجات “مرسول بارك” في مباراة الاتفاق مجانًا

أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخول الجماهير إلى ملعب مرسول مجانا في مواجهة الاتفاق بدوري المحترفين.
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” مقطع فيديو للجماهير معلقا عليه قائلا: “للأوفيـاء دومًا كلمة وللعشاق مع ناديهم وقفة”.
وأضاف: “بمبادرة مشتركة من نادي النصر وشركة الوسائل السعودية سيتم فتح مدرجات الفئات العامة بملعبنا لجماهيرنا مجانًا في مباراة النصر والاتفاق “. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “مقاعد كبار الشخصيات بأسعار تشجيعية ودخول الأطفال مجانا”.
للأوفيـاء دومًا كلمة 🙏
وللعشّـاق مع ناديهم وقفة 💛
بمبادرة مشتركة من نادي النصر وشركة الوسائل السعودية @Saudimedia_sa
سيتم فتح مدرجات الفئات العامة بملعبنا @VictoryArena_sa لجماهيرنا مجانًا في مباراة #النصر_الاتفاق
* مقاعد كبار الشخصيات بأسعار تشجيعية .. ودخول الأطفال مجانا. pic.twitter.com/PgVnm3RAOI
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 21, 2021