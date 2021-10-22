تطور جديد بشأن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن ملف حصول نادي الاتحاد على الرخصة الآسيوية.
ويجري العمل مع الشركة الراعية وفقًا لـ” الرياضية” لسداد مكافأة المركز الثاني في البطولة العربية، التي تبلغ مليوني دولار، إلى خزينة نادي الاتحاد خلال الساعات المقبلة.
وأوضحت أن مكافآت الاتحاد الخاصة بالبطولة العربية قد تأخرت، بسبب أن الشركة الراعية لم تلتزم بالوفاء في الالتزام لسداد المبالغ.
وأشارت إلى أن وزارة الرياضة تبحث عن إيجاد حلول جذرية لتلك القضية، وذلك من خلال التواصل بين مسؤولين في الوزارة وإدارة نادي الاتحاد، لتسريع الإجراءات والحلول لتسهيل الموافقة على الرخصة الآسيوية.
يذكر أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مطالبة بسداد 16 مليون ريال، قبل انتهاء المدة المحددة للاستئناف، التي تنتهي، السبت 23 أكتوبر.