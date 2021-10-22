“أمانة الرياض” تحذر محلات الحلاقة الرجالية من ارتكاب 18 مخالفة

حذّرت أمانة منطقة الرياض، ملاك محلات الحلاقة الرجالية من ارتكاب 18 مُخالفة تعمل الفرق التابعة لها على رصدها.
وأوضحت الأمانة، أن المخالفات تشمل استخدام إنارة عادية بأجهزة التعقيم بدلاً من الإنارة ذات الأشعة الفوق بنفسجية، وعدم استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، واستعمال الإسفنج أو الفرش متعددة الاستخدامات بوضع مساحيق على البشرة أو الرأس.
ولفتت إلى أن المخالفات تتضمن عدم وجود خزائن لحفظ الأدوات الجديدة والمطهرة ومواد التنظيف، وعدم توفير حوض خاص لغسل الشعر، واستخدام منشفة ومريلة قماشية بدلاً من الورقية أثناء تقديم الخدمة.
وجاء في قائمة المخالفات أيضاً، عدم تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على الكرسي المتحرك الخاص بهم، ووجود نشاط حلاقة للأطفال غير مفصول عن كراسي الحلاقة الرجالية، وتقديم خدمة الحلاقة لأي مُستفيد يعاني من طفح جلدي أو أعراض مرضية في فروة الرأس.
وتضمنت المخالفات، المعالجة الطبية لبعض الأمراض الجلدية في الوجه أو الرأس، وتخزين حقيبة أدوات الحلاقة للمُستفيد داخل المحل، واستخدام أجهزة ذات استعمال طبي، واستخدام صبغة الشعر أو المستحضرات والخلطات غير المسموح بها أو التي لا تطابق المواصفات.
وشملت المخالفات، عدم توفير ملصقات إرشادية وتوعوية لترسيخ الممارسات الصحية السليمة، وعدم وجود طاولة لتقديم الخدمة أو مرايا وكراسي بها عيوب وتشققات، وزيادة الكرسي عن العدد المسموح به، وعدم توفير كراسي تناسب حجم وعمر الطفل في محلات حلاقة الأطفال، واستخدام الشبة.
وفق “أخبار 24”.