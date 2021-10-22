أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مناطق المملكة.
وتوقع المركز تكوّن الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، وأن تكون حالة السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير، مع استمرار نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم /ساعة، فيما ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة.
وأضاف أن ارتفاع الموج سيكون من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، أما حالة البحر ستكون من خفيف إلى متوسط الموج.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم /ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.