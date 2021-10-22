أم أوصت أبناءها بقطع الأرحام ومنع زواجهم من بعض الأقارب.. فما حكم ذلك؟ الشيخ “المطلق” يُجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم وصية الوالدين بقطع الأرحام ومنع الأبناء من الزواج من بعض الأقارب.
وأكد “المطلق”، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أن منع الأبناء من التواصل مع أقاربهم يعد قطعا لصلة الرحم، أما التوصية بعدم الزواج بأبناء الأقارب لا يعد قطعا لصلة الرحم لأن المنع هنا يكون بغرض حماية الأبناء من خطر قد يحدث لهم إذا تم هذا الزواج.
واستشهد على ذلك بأن الأم قد تمنع زواج نجلها من ابنة خالته لكون أن أختها مؤذية أو أن ابنة أختها مُسرفة في المال، مضيفا أن بعض السيدات لا يحافظن على الأموال، وحينها قد توصي الأم أبناءها بعدم الزواج من هذه النوعية من السيدات.
يذكر أن ذلك جاء ردًا على أحد متابعي برنامج “فتاوى” الذي ذكر أن هناك أمًّا أوصت بقطع الأرحام ومنع أبناءها من الزواج من الأقارب، متسائلاََ عن حكم الشرع في ذلك. وفق “أخبار 24”.